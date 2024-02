Scholz: Keine Bodentruppen aus Nato- oder EU-Staaten in die Ukraine

Freiburg: Bundeskanzler Scholz hat Überlegungen des französischen Präsidenten Macron zurückgewiesen, westliche Truppen in die Ukraine zu schicken. Auch für die Zukunft gelte, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden gibt, die von europäischen Staaten oder Nato-Staaten dorthin geschickt werden, sagte Scholz am Mittag. Darüber habe es auch auf der Pariser Ukraine-Konferenz Einigkeit gegeben. Die Grünen-Verteidigungsexpertin Brugger hatte Macron vorgeworfen, eine Linie zu überschreiten, die Deutschland, aber auch andere Länder wie die USA, klar gezogen hätten. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, betonte, der Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine stehe nicht zur Debatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 13:45 Uhr