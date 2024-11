Scholz kann sich Vertrauensfrage vor Weihnachten vorstellen

Berlin: Kanzler Scholz ist grundsätzlich bereit, früher die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen als bisher angekündigt. Im Ersten sagte Scholz am Abend, es sei es für ihn überhaupt kein Problem, die Vertrauensfrage noch vor Weihnachten zu stellen. Er machte aber zur Voraussetzung, dass sich SPD-Fraktionschef Mützenich und Oppositionsführer Merz auf einen Termin einigen. Daran werde er sich orientieren, so der Kanzler. Bisher hatte Scholz Mitte Januar als Termin für die Vertrauensfrage genannt, die den Weg für Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen freimachen kann. Wie die Opposition, so fordert auch die aus der Ampel-Koalition ausgestiegene FDP einen früheren Termin. Der Generalsekretär der Liberalen Djir-Sarai bekräftigte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, er wolle Neuwahlen so schnell wie möglich. Die Hängepartie dürfe in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht weitergehen, so der FDP-Politiker.

