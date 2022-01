Scholz kann Impfpflicht-Versprechen offenbar nicht halten

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die geplante allgemeine Corona-Impfpflicht wird sich wohl verzögern. SPD-Fraktionsvize Wiese hat dem Berliner Tagesspiegel gesagt, die Beratungen im Bundestag sollten im ersten Quartal zum Abschluss gebracht werden - also bis spätestens Ende März. Danach müsste noch der Bundesrat abstimmen. Die folgende nächste reguläre Sitzung stünde am 8. April an. Im November hatte Bundeskanzler Scholz im ZDF wörtlich gesagt, eine allgemeine Impfpflicht solle "ab Anfang Februar" oder ab "Anfang März" für alle in Deutschland gelten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.01.2022 02:00 Uhr