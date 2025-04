Scholz-Kabinett kommt zum wohl letzten Mal zusammen

Berlin: Das Kabinett des geschäftsführenden Bundeskanzlers Scholz kommt heute Vormittag zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung zusammen. Die rot-grüne Minderheitsregierung will dabei die Erhöhung der gesetzlichen Renten zum 1. Juli beschließen. Am Abend reist Scholz dann nach Paris, um sich bei einem Essen von dem französischen Präsidenten Macron zu verabschieden. Scholz wird weiter dem Bundestag angehören, er hatte das Direktmandat in Potsdam gewonnen. Von den SPD-Ministern wird voraussichtlich nur Verteidigungsminister Pistorius im Amt bleiben.

