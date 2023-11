Scholz ist "zutiefst beschämt" über antijüdische Übergriffe

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich empört über die jüngsten antijüdischen Übergriffe und Kundgebungen geäußert. Dies sei zutiefst beschämend, sagte der Kanzler in seiner in ernstem und leisem Tonfall vorgetragenen Rede bei der zentralen Gedenkfeier zum heutigen 85. Jahrestag des antijüdischen NS-Pogroms. Er rief die Deutschen zum Widerstand gegen Antisemitismus auf. Zugleich sicherte Scholz den jüdischen Gemeinden hierzulande staatlichen Schutz zu. Das begrüßte der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster. Aber, so Schuster, die Juden wollten keine Schutzschilde, sondern frei in Deutschland leben.

