Scholz ist zu Gesprächen in den nahen Osten gereist

Akaba: Bundeskanzler Scholz ist in Jordanien eingetroffen. Dort will er Gespräche zur Lage im Gaza-Krieg führen, bevor er nach Israel weiterreist. Unter anderem sind Begegnungen mit König Abdullah II. und Israels Premier Netanjahu vorgesehen. Scholz äußerte sich besorgt über die Entwicklung im Nahen Osten. Er warnte Israel ausdrücklich vor einem Angriff auf die Stadt Rafah, wo sich hunderttausende Flüchtlinge aufhalten. Israel und die Terrorgruppe Hamas haben unterdessen angekündigt, in Katar wieder Verhandlungen aufzunehmen. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag einer sechswöchigen Feuerpause. Außerdem sollen wieder israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 01:00 Uhr