Scholz ist Redner beim SPD-Bundesparteitag

Berlin: Die SPD setzt ihren Bundesparteitag fort - mit einem Grußwort von DGB-Chefin Fahimi. Im Anschluss spricht Bundeskanzler Scholz. Es wird erwartet, dass er sich zu den schlechten Umfragewerten der Sozialdemokraten äußert, der Haushaltskrise und dem Streit in der Ampel-Koalition. Im Vorfeld des Parteitags hatten vor allem die Jusos Kritik am Kanzler geübt: Sie forderten einen stärkeren Einsatz für sozialdemokratische Inhalte im Bündnis mit Grünen und FDP. Am Nachmittag wird dann Spaniens Ministerpräsident Sanchez als Gastredner erwartet. Weiteres Thema heute beim SPD-Parteitag ist die Migrations- und Flüchtlingspolitik.

