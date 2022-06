Scholz ist am Ort des G7-Gipfels eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 25.06.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels ist Bundeskanzler Scholz auf Schloss Elmau eingetroffen. Er flog mit einer Regierungsmaschine zunächst von Berlin nach München und von dort aus mit einem Hubschrauber ins Werdenfelser Land. Zuvor hatte der Kanzler in seiner wöchentlichen Videobotschaft seine Ziele für den G-7-Gipfel genannt. Nach seinen Worten will er zusammen mit den Partnern aus den anderen sechs Industrienationen unter anderem nach Lösungen für die Energiekrise, die steigende Inflation und den Klimawandel suchen. Greenpeace-Aktivisten haben am Abend ein 60 Meter großes Peace-Zeichen aus brennenden Kerzen in einer Felswand platziert. Dies sei ein Appell an die Staats- und Regierungschefs, den Ausstieg aus fossiler Energie zu beschleunigen, um den Klimaschutz entscheidend voranzubringen und eine friedlichere Welt zu ermöglichen, sagte eine Greenpeace-Sprecherin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2022 23:00 Uhr