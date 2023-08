Scholz in Meseberg: Wichtiges Treffen für ein gutes Miteinander

Meseberg: Das Bundeskabinett will bei seiner zweitägigen Klausurtagung Konzepte erarbeiten, wie der wirtschaftliche Abschwung in Deutschland gestoppt werden kann. Das sagte Kanzler Scholz zu Beginn des Arbeitstreffens der Ampel. Es gehe darum, Wachstum wieder zu beleben. Ein Element hierfür soll auch das Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Lindner sein. Außerdem werde man über den Umgang mit künstlicher Intelligenz beraten, so der Kanzler. Scholz sprach bei seinem Auftaktstatement auf Schloss Meseberg mit seinen Ministerinnen und Ministern von einer wichtigen Klausur für ein gutes Miteinander. Es wäre gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstilen dazu beitrügen, so Scholz mit Blick auf die teils öffentlichen Streitereien der letzten Wochen.

