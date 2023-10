Scholz hofft auf Klima-Finanzzusagen für arme Länder

Bonn: Kurz vor Beginn der internationalen Geberkonferenz für den Klimaschutz hat sich Bundeskanzler Scholz zuversichtlich gezeigt. In einer Videobotschaft sagte er, dass dieses Jahr erstmals die Industrieländer ihre Finanzzusage an ärmere Länder einhalten könnten. Eigentlich sollten sie alle zusammen jährlich 100 Milliarden Euro bereitstellen. Laut Scholz gibt Deutschland, wie angekündigt, zwei Milliarden Euro. Bundesentwicklungsministerin Schulze will heute auf der Konferenz in Bonn andere Staaten überzeugen, mehr Geld in den sogenannten Grünen Klimafonds einzuzahlen. Dieser soll Klima-Projekte in ärmeren Ländern finanzieren. Schulze sagte im BR24 Thema des Tages, sie wolle hier gerade auch auf Länder wie China und die Golf-Staaten Druck ausüben. Die Länder, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, müssten unterstützt werden, so Schulze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 11:15 Uhr