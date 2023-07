Scholz hofft auf baldiges Ende der Unruhen in Frankreich

Meldungsarchiv - 02.07.2023 16:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hofft auf ein baldiges Ende der Unruhen in Frankreich. Im ARD-Sommerinterview gab er sich zuversichtlich, dass Präsident Macron die Lage zeitnah befrieden werde. Deutschland und Frankreich seien ein Paar in Fragen der Europäischen Union. Deshalb ist es laut Scholz wichtig, dass beide Länder handlungsfähig sind. Mit Blick auf die Streitereien innerhalb der Bundesregierung sagte er, Land sei in Sicht. Viele Gesetze, wie das sogenannte Heizungsgesetz, seien auf dem Weg. Auch, wenn es Uneinigkeiten gegeben habe, menschlich funktioniere die Ampelkoalition. Es wäre allerdings vor allem mit Blick auf die hohen Zustimmungswerte für die AfD besser gewesen, wenn manche Diskussionen leiser stattgefunden hätten, so Scholz weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2023 16:30 Uhr