Scholz hofft auf baldige Einigung zu Freihandelsabkommen mit Mercosur-Staaten

Buenos Aires: Bundeskanzler Scholz plant, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Südamerika zu intensivieren. Auf seiner Lateinamerika-Reise äußerte er dabei den Wunsch nach einem schnellen Abschluss eines Freihandelsabkommens. Es gebe großes Potenzial zur Vertiefung der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten, so Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem argentinischen Präsidenten Fernandez. Nach jahrelangen Verhandlungen über ein Abkommen war 2019 zwar eine grundsätzliche Einigung erzielt worden, noch haben die nationalen Parlamente den Vertrag aber nicht ratifiziert. Fernandez warf den Europäern Protektionismus vor. In Brüssel machte man wiederum den Schutz des brasilianischen Regenwaldes zur Bedingung für eine Handelsvereinbarung. Scholz hofft hier nun auf Fortschritte nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Lula da Silva. Morgen will der SPD-Politiker deshalb weiter nach Brasilien reisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 12:00 Uhr