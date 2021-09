Scholz hebt Fortschritte bei Geldwäsche-Bekämpfung hervor

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Finanzminister Scholz hat nach seiner Anhörung im Bundestags-Finanzausschuss Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche hervorgehoben. Es sei gelungen, bei der Spezialeinheit FIU in kurzer Zeit das Personal massiv aufzustocken, eine moderne IT-Infrastruktur aufzubauen und gesetzliche Rahmenbedingungen zu verbessern. In der Sitzung ging es um die Ermittlungen gegen FIU-Mitarbeitende. Ihnen wird vorgeworfen, Hinweise auf Straftaten nicht weitergeleitet zu haben. In diesem Zusammenhang war auch das Bundesfinanzministerium durchsucht worden, dessen Geschäftsbereich die FIU zugeordnet ist. Die Opposition und die Union sind der Meinung, Scholz habe die Bekämpfung von Geldwäsche vernachlässigt. Der Minister und SPD-Kanzlerkandidat wies das heute noch einmal zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 23:00 Uhr