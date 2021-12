Scholz hat mit Putin über den Ukraine-Konflikt gesprochen

Nachrichtenarchiv - 21.12.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat erstmals mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Dabei mahnte Scholz nach Angaben seines Sprechers eine Deeskalation im Konflikt mit der Ukraine an. Man habe auch über die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zum Konflikt in der Ost-Ukraine gesprochen. Der Kanzler regte demnach weitere Verhandlungen im sogenannte Normandie-Format an. Dabei bemühen sich Deutschland und Frankreich zusammen mit den beiden Konfliktparteien um eine diplomatische Lösung. EU und NATO sind besorgt wegen der starken Konzentration russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.12.2021 20:45 Uhr