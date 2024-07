Scholz hält KI-Einsatz bei Asylentscheidungen für möglich

Nürnberg: Bundeskanzler Scholz kann sich den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei Entscheidungen über Asylanträge vorstellen. KI könne dazu beitragen, dass Routineentscheidungen schnell und trotzdem mit großer Qualität getroffen werden können, sagte Scholz nach einem Besuch des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. Solch ein KI-Einsatz werde schon an vielen Stellen vorbereitet, betonte der Kanzler. Ebenfalls wichtig sei, dass eine Verabredung zwischen Bund und Ländern umgesetzt wird, wonach Asylanträge und erste Anhörungen bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen stattfinden sollen. Bislang geschieht dies oft erst nach der Verteilung der Geflüchteten auf die einzelnen Kommunen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 18:00 Uhr