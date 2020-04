Scholz hält an pünktlicher Einführung der Grundrente fest

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz geht trotz der Corona-Krise von einem planmäßigen Start der Grundrente aus. Scholz sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Bundesregierung werde die Grundrente pünktlich zum 1. Januar 2021 einführen. Zuvor hatte die Deutsche Rentenversicherung erklärt, wegen der Corona-Pandemie und den daraus folgenden erschwerten Arbeitsbedingungen sei der Zeitplan für die Einführung des Vorhabens in Gefahr. So seien zum Beispiel die Sachbearbeiter im Homeoffice und kämen nicht mit der erhofften Geschwindigkeit voran, so die Rentenversicherung. Mit der Grundrente sollen rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten einen Zuschlag bekommen, wenn sie mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflege nachweisen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 18:00 Uhr