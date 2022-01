Scholz hält an Entscheidung über Impfpflicht im Bundestag fest

Nachrichtenarchiv - 12.01.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz setzt sich weiter für eine Impfpflicht für alle Menschen ab 18 ein. Bei seiner ersten Regierungsbefragung im Bundestag sagte er, dieser Weg werde weiter beschritten. Sich nicht impfen zu lassen, sei keine persönliche Entscheidung, sondern habe Konsequenzen für das ganze Land, so der Kanzler. Er hält aber daran fest, dass der Gesetzentwurf nicht von der Regierung sondern aus der Mitte des Parlaments kommen soll. Bei diesem Thema sei eine offene Disskussion ohne Fraktionszwang angemessen, sagte er zur Kritik der Union an diesem Vorgehen. Bundespräsident Steinmeier sagte in einem Bürgergespräch, er werde sich nicht festlegen. Er mahnte aber, so eine Maßnahme brauche Rechtssicherheit und eine überzeugende Begründung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.01.2022 19:15 Uhr