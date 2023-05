Scholz hält am Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr fest

Meldungsarchiv - 31.05.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hannover: Trotz gestiegener Zinsen und Baupreise sollen hierzulande jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen. Bundeskanzler Scholz hat beim Besuch des Deutschen Sparkassentags deutlich gemacht, dass die Regierung an diesem Ziel festhält. Der Kanzler verwies darauf, dass in der Vergangenheit auch bei höheren Zinsen viel gebaut worden sei. Demnach entstanden beispielsweise Anfang der 70er Jahre bei einem Zinsniveau von um die neun Prozent mehr als 800.000 Wohnungen. Außerdem erinnerte Scholz an die Vorzüge des sogenannten seriellen oder modularen Bauens, durch das die Kosten gedrückt und Projekte schneller fertig gestellt werden könnten. Im vergangenen Jahr hatte die Regierung ihr Ziel verfehlt, da nur knapp 300.000 neue Wohnungen entstanden. Heuer rechnet die Baubranche mit höchstens 250.000.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2023 22:00 Uhr