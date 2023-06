Scholz, Habeck und Lindner verhandeln jetzt bei Heizungsgesetz mit

Meldungsarchiv - 13.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In die festgefahrenen Verhandlungen über das umstrittene Heizungsgesetz sind jetzt auch Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner involviert. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr, wurden die drei in die Gespräche der Fraktionen eingeschaltet. Zuvor hatten sich SPD, Grüne und FDP im Bundestag nicht einigen können und das umstrittene Gesetz für diese Woche vorerst nicht auf die Tagesordnung des Bundestags genommen. Es könnte aber noch nachgereicht werden. Zuvor hatte es in der Koalition geheißen, die FDP sperre sich weiter gegen die erste Lesung des umstrittenen Gesetzes, das eine Umstellung auf klimafreundliche Heizungen vorantreiben soll. Bundeswirtschaftsminister Habeck mahnte noch einmal eine schnelle Verständigung an

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2023 16:00 Uhr