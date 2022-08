Scholz gratuliert Ukraine zum Unabhängigkeitstag

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine zu ihrem Nationalfeiertag gratuliert und weitere Unterstützung zugesichert. In einer Videoansprache sagte Scholz, eigentlich sollte dies ein Tag fröhlicher Konzerte, Picknicks und Paraden sein. Doch der dunkle Schatten des brutalen russischen Angriffskriegs laste schwer. Man werde der Ukraine weiter Waffen liefern, so Scholz, Monat für Monat. Zugleich betonte er, die Ukraine habe einen festen Platz in Europa - und zwar als Mitglied der EU. Der ukrainische Präsident Selenskyj gab sich am 31. Unabhängigkeitstag kämpferisch. Zugleich rief er die Bevölkerung auf, sich an die Ausgangssperren zu halten und bei Luftalarm in Sicherheit zu bringen. Große Versammlungen sind heute verboten - aus Angst vor russischen Angriffen. Auch der U-Bahn-Betrieb in Kiew ist stark eingeschränkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 11:00 Uhr