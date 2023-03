Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz gratuliert Regisseur Berger zu vier Oscars

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Regisseur Edward Berger und seinem Team zu den vier Oscars gratuliert, die sie für das Weltkriegsdrama "Im Westen nichts Neues" bekommen haben. Scholz schrieb auf Twitter, dies sei ein Riesenerfolg für den deutschen Film. Laut Kulturstaatsministerin Roth - die zur Verleihung nach Los Angeles gereist war - können die Oscars für den Film auch als "politisches Signal gegen den russischen Angriffskrieg" verstanden werden. Der deutsche Beitrag hatte bei der Oscar-Gala in der Nacht in Los Angeles die Trophäen als bester internationaler Film, für die beste Kamera, Filmmusik und das Produktionsdesign bekommen. - Großer Gewinner war der Actionfilm "Everything Everywhere All at Once" mit sieben Auszeichnungen.

