Scholz gratuliert Regisseur Berger zu vier Oscars

Das Wetter in Bayern: Meist trocken mit freundlichen Abschnitten, besonders in Schwaben und Oberbayern. Später in Unterfranken Regen, teils sehr windig, Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht breitet sich der Regen nach Südosten aus, örtlich sind Starkregen und schwere Sturmböen möglich. Tiefstwerte um 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen, am Mittwoch wechselhaft, der Donnerstag wird trocken und oft freundlich, Höchstwerte zwischen 3 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2023 12:00 Uhr