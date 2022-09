Scholz gratuliert Liz Truss

Nachrichtenarchiv - 05.09.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der künftigen britischen Premierministerin Truss gratuliert. Auf Twitter schrieb er, in diesen herausfordernden Zeiten freue er sich auf die Zusammenarbeit. Truss war in einer Abstimmung ihrer konservativen Partei mit rund 57 Prozent der Stimmen gewählt worden; auf ihren Gegenkandidaten, den früheren Finanzminister Sunak, entfielen 43 Prozent. Mit der Übernahme des Parteivorsitzes ist Truss auch automatisch als künftige Regierungschefin gesetzt, da die Konservativen derzeit im Unterhaus die Mehrheit haben. Die 47-Jährige wird dem rechten Flügel der Partei zugeordnet. Johnson will morgen bei Königin Elisabeth der Zweiten offiziell seinen Rücktritt einreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2022 21:15 Uhr