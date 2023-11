Scholz gibt Regierungserklärung zur Haushaltskrise ab

Berlin: SPD-Chefin Esken sieht Deutschland in einer anhaltenden Krisenlage. Nach ihrer Ansicht ist es deshalb gerechtfertigt, auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse auszusetzen, so Esken im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Das gehe auch aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervor. Das Gericht habe nur bemängelt, dass notlagen-bedingte Kredite von einem Jahr ins andere umgeschichtet werden, so die SPD-Vorsitzende. Gefordert sei, dass die Krise jeweils neu festgestellt wird. Mit Spannung wird nun erwartet, ob Kanzler Scholz in seiner Regierungserklärung in einer Stunde ähnlich argumentiert. Grünen-Fraktionschefin Dröge hatte zuvor deutlich gemacht, dass sie eher auf eine Reform der Schuldenbremse setzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 09:00 Uhr