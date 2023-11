Scholz gibt Regierungserklärung zu Haushaltskrise ab

Berlin: Im Bundestag wird für heute Vormittag ein Schlagabtausch über die Konsequenzen aus dem Karlsruher Haushalts-Urteil erwartet. Zunächst will Bundeskanzler Scholz in einer Regierungserklärung erläutern, welche Folgen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für seine Politik hat. Die Richter hatten es der Bundesregierung verboten, die Milliarden aus einem Corona-Kredit für den Klimaschutz einzusetzen. Gestern hatte das Bundeskabinett einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht, der die Finanzplanung für das laufende Jahr nachträglich auf eine grundgesetzkonforme Grundlage stellen soll. Die Ampel-Koalition will dafür ein weiteres Jahr die im Grundgesetz vorgeschriebene Schuldenbremse außer Kraft setzen. Beobachter rechnen mit einer scharfen Debatte über Einsparungen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU sagte: "Wir geben 50 Milliarden Euro für Geflüchtete aus." Das sei falsch und gefährde den sozialen Frieden. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat Einsparungen bei den Kosten der Flüchtlingsaufnahme angeregt - sowie beim Bürgergeld.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 07:00 Uhr