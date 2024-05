Scholz gibt Lindner im Haushaltsstreit Rückendeckung

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich im koalitionsinternen Haushaltsstreit auf die Seite von Bundesfinanzminister Lindner geschlagen. Im Interview mit dem Magazin Stern sagte Scholz, er setze darauf, dass sich alle ihrer Verantwortung bewusst seien und man das gemeinsam hinkriege. Der Finanzminister habe wie abgesprochen den Ressorts Limits genannt, jetzt müssten Wünsche und Wirklichkeit miteinander in Einklang gebracht werden. Konkrete Vorschläge machte Scholz nicht: man dürfe sich aber weder am sozialen Zusammenhalt versündigen, noch darauf verzichten, das Wachstum anzukurbeln. Der Kanzler sprach sich auch dafür aus, den Mindestlohn in zwei Schritten auf 15 Euro zu erhöhen. Bislang geplant ist, dass der Mindestlohn im kommenden Jahr um 41 Cent auf 12,82 Euro steigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 08:00 Uhr