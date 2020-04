Scholz geht von Einigung auf Corona-Hilfen aus

Nachrichtenarchiv - 09.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Noch heute will die Eurogruppe über ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket für besonders von der Pandemie betroffene Staaten beraten. Die Sitzung per Videoschalte sollte eigentlich am späten Nachmittag beginnen, bis jetzt laufen aber offenbar nur vorbereitende Gespräche. Bundesfinanzminister Scholz hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass es in Kürze eine Einigung gibt. Auch Eurogruppen-Chef Centeno erklärte, die europäischen Finanzminister seien sehr nah daran. Gestern waren die Verhandlungen nach 16 Stunden und einer Nachtsitzung zunächst gescheitert. Nach Darstellung zahlreicher Teilnehmer hatten die Niederlande einen Kompromiss blockiert, zeigen sich mittlerweile aber einsichtig. Beobachtern zufolge dürfte es nun auf Hilfen im Volumen von rund 500 Milliarden Euro für Länder wie Italien und Spanien hinauslaufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 21:00 Uhr