Scholz geht optimistisch in Koalitionsausschuss

Meldungsarchiv - 25.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Kurz vor dem morgigen Koalitiontreffen haben Vertreter der Ampel-Parteien ihre Positionen in den Streitfragen verteidigt - und an die jeweils anderen appelliert, ans gemeinsame Ganze zu denken. Verkehrsminister Wissing von der FDP sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung mit Blick auf den Autobahn-Ausbau, er hoffe, dass die Grünen ihre Blockadehaltung aufgeben. Grünen-Chefin Lang erklärte dagegen, man müsse beim Klimaschutz von dem Modus wegkommen, dass nur eine Partei Vorschläge mache und viele andere nur sagten, wie es nicht gehe. Bundeskanzler Scholz geht trotz der verschiedenen Streitpunkte optimistisch in das Treffen. Er sei zuversichtlich, dass man einen kleinen Sprung nach vorne machen werde. Mit Blick auf die umstrittenen Gesetzespläne zum Heizungstausch sagte der Kanzler in einem Bürgergespräch in Potsdam, seine gesprächsfreudige Regierung kriege das hin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2023 15:00 Uhr