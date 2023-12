Scholz für Verdreifachung der Eneuerbaren weltweit bis 2030

Dubai: Bundeskanzler Scholz hat auf der Weltklimakonferenz mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien angemahnt. Er machte sich für eine Verdreifachung der globalen Kapazitäten in den nächsten sieben Jahren stark. Der Ausbau erneuerbarer Energien komme zwar voran, aber nicht mit dem Tempo, das notwendig sei, sagte der Bundeskanzler vor Journalisten. So wie in Deutschland müsse der schnellere Ausbau Erneuerbarer überall auf der Welt geschehen. Zum Abschluss seines Besuchs auf dem Weltklimagipfel wird Scholz auch zu den Delegierten sprechen. UN-Generalsekretär Guterres hatte bereits einen eindringlichen Appell zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas an die Weltgemeinschaft gerichtet. Der Umstieg auf erneuerbare Energie müssen beschleunigt werden, sonst stehe das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 08:00 Uhr