Scholz für Grenzsicherungen um illegale Migration zu stoppen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will die Zahl der irregulären Migranten eindämmen und hat sich deshalb erneut für die Sicherung der Grenzen ausgesprochen. Die Zahl derer, die im Moment illegal nach Deutschland strebten, sei zu hoch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Scholz wörtlich: "Mehr als 70 Prozent aller Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, sind vorher nicht registriert worden, obwohl sie nahezu alle in einem anderen EU-Land gewesen sind". Unterdessen setzt sich die FDP dafür ein, dass Asylbewerber statt Bargeld Sachleistungen bekommen. Digitalminister Wissing schlägt in der Bild-Zeitung eine bundesweit gültige Bezahlkarte vor. Mit dieser sollen Asylbewerber ihren täglichen Bedarf decken, aber keine Rücküberweisungen in ihre Herkunftsländer vornehmen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 15:00 Uhr