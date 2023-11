Scholz fordert zu mehr Zivilcourage gegen Antisemitismus auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat alle Menschen zu mehr Zivilcourage gegen Antisemitismus aufgerufen. Dem "Mannheimer Morgen" sagte er, wer Juden angreife, der greife uns alle an. Deshalb sollten sich alle für den Schutz von Jüdinnen und Juden einsetzen. Scholz machte außerdem klar, dass die Strafverfolgungsbehörden hierzulande die nötigen Instrumente gegen judenfeindliche Taten haben und diese konsequent nutzen müssten. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert unterdessen, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft den deutschen Pass zu entziehen, wenn sie wegen antisemitischer Taten straffällig werden. In der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, wer sich nicht zu den hiesigen Werten und der Verfassung bekenne, habe keine dauerhafte Perspektive in Deutschland.

