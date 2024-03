Scholz fordert von EU-Gipfel klares Signal für Unterstützung der Ukraine

Brüssel: In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten zu ihrem Frühjahrsgipfel. Bundeskanzler Scholz rief die europäischen Partner im Vorfeld zur Geschlossenheit bei der weiteren Unterstützung der Ukraine auf. Er forderte, mehr Waffen und Munition bereitzustellen. Die Niederlande haben am Abend bereits angekündigt, das von Russland angegriffene Land mit Munition im Wert von 150 Millionen Euro zu unterstützen. Dabei geht es nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium in Den Haag auch um Bomben für F16-Kampfflugzeuge, die die Ukraine bekommen soll. Derzeit werden ukrainische Soldaten an den Maschinen ausgebildet. Litauen will 35 Millionen Euro für Artilleriemunition beizusteuern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 09:00 Uhr