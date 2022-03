Scholz fordert Russland erneut zum Rückzug aus der Ukraine auf

Brüssel: Bundeskanzler Scholz hat Russland vorgeworfen, mit dem Angriff auf die Ukraine fundamentale Werte der Nachkriegsordnung gebrochen zu haben. Nach dem Gipfel der sieben führenden westlichen Industrienationen G7 rief er Präsident Putin auf, einen Waffenstillstand zu vereinbaren und Korridore zur Versorgung und Evakuierung der Zivilbevölkerung einzurichten. Außerdem müssten die russischen Truppen die Ukraine verlassen. Das ist laut Scholz die Bedingung, um einen tragfähige diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu emöglichen. Der Bundeskanzler verwahrte sich außerdem gegen Putins Drohung, dass Lieferungen von russischem Gas und Öl künftig in Rubel bezahlt werden sollen. Man habe die Verträge geprüft - diese würden alle eine Bezahlung in Euro oder Dollar vorsehen. Nach dem G7-Gipfel läuft nun das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, das sich ebenfalls mit der von Russland ausgelösten Krise befasst. Beobachter in Brüssel erwarteten einen langen Gipfel bis in die Nacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2022 18:15 Uhr