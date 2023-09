Scholz fordert Reform des UN-Sicherheitsrates

New York: Bundeskanzler Scholz hat in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung eine Umbesetzung des Weltsicherheitsrates angeregt: Die Struktur mit den fünf ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sei überholt. Afrika, Asien und Lateinamerika gebühre mehr Gewicht, sagte er. Zugleich betonte Scholz die Bedeutung der Vereinten Nationen: Angesichts der Krisen sei in der Welt mehr Kooperation nötig. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine warnte der Kanzler vor "Schein-Lösungen". Russland sei für diesen Krieg verantwortlich, betonte er. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj Russland Völkermord vorgeworfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 07:00 Uhr