Scholz fordert nach Politiker-Attacken zum Wählen auf

Berlin: Kanzler Scholz hat als Reaktion auf die Attacken gegen Politiker dazu aufgerufen, bei der Europawahl abzustimmen. In seinem Video-Podcast sagte der SPD-Politiker, Angriffe auf die Demokratie gingen alle an. Eine einfache Antwort sei, wählen zu gehen. Nach den Worten von Scholz ist Europa zu kostbar, um es denen zu überlassen, die es kaputt machen wollten. Als Beispiel nannte er Populisten, die den Austritt Deutschlands aus der EU forderten und Menschen, die Russland und China als Vorbilder sähen. Der Kanzler verwies darauf, dass bereits jetzt die Briefwahl für die Europawahl am 9. Juni möglich sei und erstmals auch 16-Jährige abstimmen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 06:00 Uhr