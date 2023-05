Scholz fordert mehr Respekt vor der Arbeit

Meldungsarchiv - 01.05.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Koblenz: Bundeskanzler Scholz hat die Unternehmen aufgefordert, gerade jungen Menschen mehr Möglichkeiten zum Start ins Berufsleben zu bieten. Auf einer Mai-Kundgebung in Koblenz sagte er, die Betriebe müssten auch in Zukunft qualifizierte Arbeitskräfte finden. Der Staat sorge dafür, dass es an den Schulen gut läuft, so Scholz. Die Aufgabe der Wirtschaft sei es, Lehrstellen zu schaffen und die neugeschaffene Mindestausbildungsvergütung zu beachten. Aber auch ältere Beschäftigte sollten mit Weiterbildungsangeboten auf dem Stand der Entwicklung gehalten werden. Grundlage muss dabei nach den Worten des Kanzlers immer Respekt vor der Arbeit sein. Deutschland brauche nicht nur Ingenieure, sondern jeden, der in seinem Umfeld Leistung erbringt - egal ob auf dem Bau oder im Supermarkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2023 13:45 Uhr