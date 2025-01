Scholz fordert Konsequenzen nach Messerangriff

Berlin: Nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend im Kanzleramt mit den Chefs des Verfassungsschutzes, des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) getroffen. "Wir werden diesen Fall schnell aufklären und die nötigen Konsequenzen ziehen. Jetzt.", schrieb Scholz im Anschluss auf X. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte er die Tat Attacke als "unfassbare Terror-Tat“ bezeichnet. FDP-Fraktionschef Christian Dürr forderte nach dem Messerangriff schnellstmöglich ein Treffen der Innenminister von Bund und Ländern. Am Mittag hatte ein ausreisepflichtiger 28-jähriger Afghane in einem Aschaffenburger Park eine Kindergartengruppe mit einem Messer angegriffen. Getötet wurden ein zweijähriger Junge marokkanischer Abstammung und ein 41-jähriger Passant. Dieser hatte sich offenbar schützend vor die Kinder gestellt. Es wurden drei weitere Personen verletzt, sie sind aber nicht in Lebensgefahr.

