Scholz fordert in Shanghai faire Automärkte

Shanghai: Bundeskanzler Scholz setzt seinen dreitägigen China-Besuch in der Finanz-Metropole fort. Bei einer Diskussion mit Studenten der Tongji-Universität hat Scholz Wettbewerbsgleichheit für die globale Autoindustrie angemahnt. Der Kanzler trat dabei zwar für offene Märkte in Europa ein, forderte aber gleichzeitig, dass es keine Dumpingpreise und keine Überproduktion geben dürfe und dass Urheberrechte geschützt bleiben. Zuvor hatte in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gefordert, EU-Märkte besser vor dem Massenimport billiger chinesischer Elektroautos zu schützen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2024 09:15 Uhr