Scholz fordert gemeinsame Flüchtlingspolitik der EU

Meldungsarchiv - 09.05.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Straßburg: Bundeskanzler Scholz hält zur Stunde vor dem Europäischen Parlament eine Grundsatzrede zur aktuellen Lage und Zukunft der Europäischen Union. Erwartet wird, dass er darin vor allem auf die Rolle der EU in der Welt eingeht. Vor der Presse sagte Scholz unmittelbar vor seiner Rede, es sei wichtig, dass man sich in wichtigen Fragen verständige - unter anderem in der Asylpolitik. Scholz nannte hier etwa ein gemeinsames Verfahren an den EU-Außengrenzen, Partnerschaften mit Migrations- und Transitländern und die Schaffung eines schnellen und effizienten Zuwanderungssystems. Im Vorfeld der Rede forderte der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Hofreiter, im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Scholz müsse den schmalen Grat erwischen, einerseits Führungsverantwortung zu übernehmen und andererseits die europäischen Partner nicht zu brüskieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2023 11:00 Uhr