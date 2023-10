Scholz fordert erneut zügige EU-Aufnahme der Westbalkan-Staaten

Tirana: Bei einem Westbalkan-Gipfeltreffen in Albanien hat sich Bundeskanzler Scholz abermals für einen möglichst schnellen Beitritt der sechs Teilnehmer-Länder in die Europäische Union ausgesprochen. Scholz sagte in Tirana, 20 Jahre nach der Aufnahme-Zusage müsse es "bald mal soweit" sein, dass das passiere. Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sendet der Gipfel eine starke Botschaft, wie sehr man sich der Erweiterung verpflichtet fühle. Es müsse aber noch mehr getan werden, da die Volkswirtschaften der EU und des westlichen Balkans noch zu weit voneinander entfernt seien. - Es geht um Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Albanien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 13:45 Uhr