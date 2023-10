Scholz fordert Aufklärung des Krankenhaus-Beschusses in Gaza

Kairo: Auch Bundeskanzler Scholz hat sein Entsetzen über den Beschuss der Klinik ausgedrückt. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer, sagte er bei seinem Besuch in Ägypten und forderte eine Aufklärung des Vorfalls. Zugleich verurteilte der Kanzler erneut den Terror der Hamas und betonte das Recht Israels, sich dagegen zu verteidigen. Scholz war nach seinem Besuch in Israel gestern heute früh in Ägypten gelandet und hatte Gespräche mit Präsident al-Sisi geführt. Gemeinsam wolle man sich dafür einsetzen, eine Ausweitung des Krieges zu verhindern, sagte Scholz im Anschluss auf einer Pressekonferenz. Verteidigungsminister Pistorius hatte zuvor die Bedeutung des Kanzler-Besuchs betont: Es sei gut, dass Scholz in der Region sei, um auf die Beteiligten einzuwirken. Jede Eskalation sei brandgefährlich für die engere und auch für die weitere Region, sagte Pistorius.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 10:15 Uhr