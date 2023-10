Scholz fordert Aufklärung des Krankenhaus-Beschusses in Gaza

Kairo: Auch Bundeskanzler Scholz hat sein Entsetzen über den Beschuss der Klinik ausgedrückt. Unschuldige seien verletzt und getötet worden, schrieb er im Onlinedienst X. Der Kanzler forderte außerdem eine genaue Aufklärung des Vorfalls. Scholz hatte gestern Israel besucht und war am Morgen in Ägypten gelandet. Hier führt er zur Stunde Gespräche mit Präsident al-Sisi. Beobachter erwarten, dass es dabei auch um das Schicksal der etwa 200 Geiseln geht, die die Hamas entführt hat. Unter ihnen sollen auch mehrere deutsche Staatsbürger sein. Verteidigungsminister Pistorius betonte die Bedeutung des Kanzler-Besuchs: Es sei gut, dass Scholz derzeit in der Region sei, um auf die Beteiligten einzuwirken. Jede Eskalation sei brandgefährlich für die engere und auch für die weitere Region, sagte Pistorius.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 10:00 Uhr