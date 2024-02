Scholz fliegt nach Washington

Washington: Bundeskanzler Scholz reist heute in die USA. Am Abend will Scholz Mitglieder des US-Kongresses treffen, um mit ihnen über das derzeit blockierte milliardenschwere Hilfspaket für die Ukraine zu sprechen. Morgen wird er dann von Präsident Biden im Weißen Haus empfangen. Dort soll es ebenfalls um die Ukraine, aber auch um den Krieg im Gazastreife gehen. Außerdem sind bei dem Besuch Gespräche mit amerikanischen Unternehmenschefs geplant. Es ist bereits der dritte Besuch von Scholz als Bundeskanzler in Washington.

