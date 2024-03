Scholz erwartet Stabilisierung beim Wohnungsbau

Berlin: Bundeskanzler Scholz rechnet mit einem Ende der Talfahrt beim Wohnungsbau in Deutschland. Scholz sagte bei einer Veranstaltung zum 125. Jubiläum des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, Dank steigender Löhne wachse auch die Kaufkraft, und die Baupreise könnten nach Jahren der Steigerung in diesem Jahr endlich wieder sinken. Den Arbeitsmarkt bezeichnete der Kanzler als bemerkenswert robust. Zudem seien viele Baumaterialien mittlerweile günstiger geworden. Bundesbauministerin Geywitz setzt darüber hinaus auf Schützenhilfe von der Europäischen Zentralbank. Die SPD-Politikerin erklärte, man hoffe auf eine wieder günstigere Baufinanzierung durch Zinsschritte der EZB. Viele Experten gehen davon aus, dass die Währungshüter ab Juni ihre Zinsen senken könnten, da sich die in die Höhe geschossene Inflation wieder beruhigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 14:00 Uhr