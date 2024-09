Scholz erwartet keine Auswirkungen durch Grünen-Rücktritte

Berlin: Bundeskanzler Scholz erwartet nicht, dass sich der Personalwechsel an der Grünen-Spitze auf die Arbeit der Ampel auswirkt. Regierungssprecher Hebestreit sagte, Scholz habe eng und vertrauensvoll mit den Grünen-Vorsitzenden Lang und Nouripour zusammengearbeitet. Er bedauere deren Rückzug. Die Grünen wollen sich nach einer Serie von Wahlniederlagen neu aufstellen. Der Parteivorstand hat am Vormittag geschlossen seinen Rücktritt erklärt. Damit ziehen sich auch die Co-Vorsitzenden Lang und Nouripour zurück. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen Neustart brauche, sagte Nouripour. Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg sei ein Zeugnis der tiefsten Krise der Grünen seit einer Dekade. Bis zum Parteitag im November bleibe der Vorstand noch geschäftsführend im Amt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 15:00 Uhr