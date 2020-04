Scholz erwartet für lange Zeit neue Normalität

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz hat an die Menschen in Deutschland appelliert, sich an das Leben mit dem Coronavirus zu gewöhnen. Im Ersten sagte Scholz gestern Abend, es brauche für lange Zeit eine neue Normalität. Solange es weder Therapien noch Impfstoffe gebe, müssten die Menschen lernen, mit dem Virus als Realität in der Gesellschaft zu leben. Selbst wenn sich das Leben wieder normalisiert habe, werde es nicht so sein wie vorher. Es müsse immer darauf geachtet werden, dass die Ansteckungen unter Kontrolle gehalten würden, so Scholz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 06:00 Uhr