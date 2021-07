Scholz erwartet breite Unterstützung für globale Mindeststeuer

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Venedig: Nach Überzeugung von Bundesfinanzminister Scholz werden alle wichtigen Industriestaaten der geplanten globalen Mindeststeuer für große Unternehmen zustimmen. Alle G20-Staaten hätten sich hinter das Projekt gestellt, sagte Scholz am Rande eines Finanzministertreffens in Venedig. Ziel sei es, das Gesetz 2023 in Kraft treten zu lassen. Bis Oktober dieses Jahren müssen nach Angaben von Scholz die noch offenen Details geklärt werden. Geplant ist eine Mindeststeuer von 15 Prozent. Damit soll zum einen ein Steuer-Unterbietungswettbewerb der Staaten verhindert werden. Zum anderen sollen Konzerne ihre Gewinne dort versteuern, wo sie erwirtschaftet wurden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 16:00 Uhr