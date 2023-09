Scholz erteilt Weiternutzung von Atomenergie klare Absage

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat neuen Forderungen nach einer weiteren Nutzung der Atomenergie eine klare Absage erteilt. Im Deutschlandfunk sagte Scholz, das Thema Kernkraft sei in Deutschland ein - so wörtlich - totes Pferd. Mit dem Ende der Nutzung habe auch der Abbau der noch bestehenden Atommeiler begonnen. Falls man neue Kernkraftwerke bauen wollte, bräuchte man 15 Jahre und müsse pro Stück 15 bis 20 Milliarden Euro ausgeben. Die FDP hatte zuvor gefordert, den Rückbau der Atomkraftwerke zu stoppen, die AfD will sogar, dass neue Meiler gebaut werden. Den Wiedereinstieg in die Atomenergie würde auch der Präsident des Ifo-Instituts Fuest befürworten. Um die hohen Energiepreise dauerhaft zu senken, hält er es einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge für notwendig, neben dem Ausbau erneuerbarer Energien unter anderem auch auf Kernkraft oder die heimische Schiefergasförderung zu setzen.

