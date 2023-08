Scholz erteilt subventioniertem Industriestrompreis Absage

Düsseldorf: Bundeskanzler Scholz hat sich in der Debatte um die Energiepreise in Deutschland gegen einen subventionierten Industriestrompreis gestellt. Beim Unternehmertag NRW bezeichnete Scholz eine solche Subvention als "schuldenfinanziertes Strohfeuer". Das sei ökonomisch falsch, fiskalisch unsolide und würde falsche Anreize setzen, betonte der Kanzler. Ein Industriestrompreis nutze zudem eher großen Konzernen und nicht dem Mittelstand. Außerdem beteuerte Scholz, dass noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz beschlossen werde. Es gehe darum, Unternehmen angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen auf breiter Front zu entlasten. Familienministerin Paus hatte heute die Vorlage von Finanzminister Lindner blockiert. Sie forderte zuerst mehr Geld für die Kindergrundsicherung.

