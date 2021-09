Scholz erscheint persönlich zur Befragung im Finanzausschuss

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz ist persönlich vor dem Finanzausschuss des Bundestags erschienen, um zu den Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Einheit des Zolls Stellung zu nehmen. Eigentlich hätte der SPD-Kanzlerkandidat um 12 Uhr einen Wahlkampfauftritt in Tübingen gehabt. FDP, Grüne und Linke hatten die Sondersitzung des Ausschusses beantragt, nachdem die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Durchsuchung im Finanzministerium durchgeführt hatte. Hintergrund sind Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls, die unter der Rechtsaufsicht des Finanzministeriums steht. Mitarbeiter sollen Verdachtsmeldungen verspätet an Polizei und Justiz weitergegeben haben. Der CDU-Abgeordnete Müller sprach vor der Sitzung von einem weiteren Skandal für den Bundesfinanzminister. Der SPD-Parlamentarier Zimmermann wies darauf hin, dass die Zoll-Einheit lange in der Verantwortung von Scholz-Vorgänger Schäuble lag und chronisch personell unterausgestattet war.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.09.2021 11:15 Uhr